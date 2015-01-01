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رئيس محكمة الأسرة السابق: هناك حالة طلاق كل 6 دقائق

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:17 ص
رئيس محكمة الأسرة السابق: هناك حالة طلاق كل 6 دقائق
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نعيم يوسف
 
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قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، إن ملف الطلاق معقد وليس بسيط، موضحا أن البعد عن الدين والتغييرات الثقافية والاجتماعية في البلاد، بالإضافة إلى الفلسفة التشريعية التي تخص الطلاق
.
وأضاف "الباجا"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن هناك 7 أسباب للطلاق في مصر، وهي: التطليق لعدم الإنفاق، والعيب المستحكم مثل المجنون، والتطليق للضرر مثل الضرب والإهانة، والتطليق للغيبة، مثل الهجرة، والتطليق للسجن، واستحكام النفور، ثم الخلع وهذا ليس له سبب "هي بتبقى كارهاه".

وتابع رئيس محكمة الأسرة السابق، أن الخلع زاد من نسب الطلاق، لافتا إلى أن هناك حالة طلاق كل 6 دقائق في مصر.
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