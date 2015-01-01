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بوجبا يعطل انتقال محمد صلاح إلى مدريد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:04 ص
بوجبا يعطل انتقال محمد صلاح إلى مدريد
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محمد الصو
 
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استقر مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني، على إغلاق فكرة التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وقال موقع "ديفينسا سينترال" إن فكرة إغلاق مدريد للتعاقد مع صلاح، جاءت بعد رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الموسم الجديد.


وأضاف الموقع، أن زيدان يشعر بأن فريقه مكتمل بعد الصفقات الأخيرة التي أبرمها، ولا يحتاج خدمات الدولي المصري في الوقت الراهن.


وتابع الموقع، "مدريد فتح كل خزائنه أمام زيدان، لتدعيم صفوفه بعد عودته لقيادة الفريق، ولن يمانع في محاولة الحصول على خدمات بول بوجبا بالصيف".
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