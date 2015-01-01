ريال مدريد يحسم موقف رودريجيز مع الفريق



حسم مسؤولو فريق ريال مدريد موقف اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق، وذلك بعد إعارته لمدة موسمين لفريق بايرن ميونيخ الألماني.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، إن ريال مدريد قرر بقاء رودريجيز مع الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد إصابة ماركو أسينسيو في مباراة آرسنال الودية.