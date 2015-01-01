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ريال مدريد يحسم موقف رودريجيز مع الفريق

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:49 ص
ريال مدريد يحسم موقف رودريجيز مع الفريق
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أحمد عصام
 
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حسم مسؤولو فريق ريال مدريد موقف اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق، وذلك بعد إعارته لمدة موسمين لفريق بايرن ميونيخ الألماني.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، إن ريال مدريد قرر بقاء رودريجيز مع الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد إصابة ماركو أسينسيو في مباراة آرسنال الودية.


وكان خاميس رودريجيز قد خاض موسمين على سبيل الإعارة مع نادي بايرن ميونيخ، ولكن الفريق الألماني لم يرغب في تفعيل بند شراء اللاعب الكولومبي.
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