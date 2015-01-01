بعد غيابه سنوات.. الجمهور لـ"هيثم شاكر": "مبروك رجوعك لمكانك الطبيعي" (فيديو)





أطلق النجم هيثم شاكر، أغنيته الجديدة "ما توصونيش"، وذلك قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته.





وحققت الأغنية أكثر من 335,666 مشاهدة منذ طرحها بقناة الشركة المنتجة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وعلق البعض على عودة هيثم شاكر الفنية بعد غيابه سنوات قائلين: "شريط ذكريات بيرجع قدامي لما بسمع صوت هيثم"، "مبروك رجوعك لمكانك الطبيعي"، "حاجة من الآخر بعد غياب لازم يرجع بحاجة نضيفة".

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.



