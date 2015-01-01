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تفاصيل جديدة بشإن تحطم مقاتلة عسكرية فوق مباني سكنية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:30 ص
تفاصيل جديدة بشإن تحطم مقاتلة عسكرية فوق مباني سكنية
تحطم طائرة فوق مبانِ سكنية - صورة أرشيفية
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قال بيان من إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني إن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، مما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة بالإضافة إلى 12 مدنيا.

وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة. ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق.

وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحاً على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش.

وتحطّمت الطائرة فوق مبنيين سكنيين صغيرين مما ألحق بهما أضراراً كبيرة.
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