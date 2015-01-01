أول فيلم يجمع بين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت يحقق أضخم افتتاحية في مسيرة المخرج كوينتن تارانتينو





تخطى أول تعاون سينمائي، يجمع بين النجمين الأمريكيين، ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، التوقعات، ليحقق رسميا أعلى افتتاحية نهاية الأسبوع للمخرج كوينتن تارانتينو.





حقق فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" (حدث ذات يوم في هوليوود)، الذي تدور أحداثه في عام 1969 بعاصمة السينما الأمريكية هوليوود، ما يقدر بنحو 40.4 مليون دولار بين يومي الجمعة وأمس الأحد، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.



