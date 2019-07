أول فيلم يجمع بين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت يحقق أضخم افتتاحية في مسيرة المخرج كوينتن تارانتينو

وقدرت شركة "سوني" المنتجة للفيلم، أن يحقق حوالي 30 مليون دولار في نهاية هذا الأسبوع، إلا أنه اجتاز التوقعات بـ 40 مليون دولار، متفوقا على أعلى أفلام "تارانتينو" افتتاحية في شباك التذاكر، وهو "Inglorious Basterds"، الذي حقق افتتاحية بلغت 38 مليون دولار في عام 2009.

ويلعب بطولة الفيلم، ليوناردو دي دي كابريو وبراد بيت ومارغوت روبي وآل باتشينو، وتدور أحداثه حول صديقين يعيشان فى مدينة لوس أنجلوس في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ويحاولان الوصول إلى الشهرة بطريقة زائفة، في نفس الفترة التى يرتكب فيها السفاح الأمريكي الشهير، تشارلز مانسون، جرائم قتل عديدة، من بينها جارة ديكابريو فى نفس العقار.

والفيلم هو التاسع في مسيرة المخرج الأمريكي، كوينتن تارانتينو، الفنية.





واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة "The Lion King" "الأسد الملك" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني، محققا 75.5 مليون دولار.





وبدأ عرض فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" في صالات السينما الأمريكية، الخميس 25 يوليو/تموز الجاري.