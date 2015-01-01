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أول فيلم يجمع بين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت يحقق أضخم افتتاحية في مسيرة المخرج كوينتن تارانتينو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:58 ص
أول فيلم يجمع بين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت يحقق أضخم افتتاحية في مسيرة المخرج كوينتن تارانتينو
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وكالات
 
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تخطى أول تعاون سينمائي، يجمع بين النجمين الأمريكيين، ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، التوقعات، ليحقق رسميا أعلى افتتاحية نهاية الأسبوع للمخرج كوينتن تارانتينو.

حقق فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" (حدث ذات يوم في هوليوود)، الذي تدور أحداثه في عام 1969 بعاصمة السينما الأمريكية هوليوود، ما يقدر بنحو 40.4 مليون دولار بين يومي الجمعة وأمس الأحد، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقدرت شركة "سوني" المنتجة للفيلم، أن يحقق حوالي 30 مليون دولار في نهاية هذا الأسبوع، إلا أنه اجتاز التوقعات بـ 40 مليون دولار، متفوقا على أعلى أفلام "تارانتينو" افتتاحية في شباك التذاكر، وهو "Inglorious Basterds"، الذي حقق افتتاحية بلغت 38 مليون دولار في عام 2009.

ويلعب بطولة الفيلم، ليوناردو دي دي كابريو وبراد بيت ومارغوت روبي وآل باتشينو، وتدور أحداثه حول صديقين يعيشان فى مدينة لوس أنجلوس في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ويحاولان الوصول إلى الشهرة بطريقة زائفة، في نفس الفترة التى يرتكب فيها السفاح الأمريكي الشهير، تشارلز مانسون، جرائم قتل عديدة، من بينها جارة ديكابريو فى نفس العقار.

والفيلم هو التاسع في مسيرة المخرج الأمريكي، كوينتن تارانتينو، الفنية.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة "The Lion King" "الأسد الملك" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني، محققا 75.5 مليون دولار.

واحتل فيلم  "Once Upon a Time in Hollywood" لليوناردو دي كابريو وبراد بيت، المركز الثاني، محققا إيرادات بلغت 40.4 مليون دولار.

وبدأ عرض فيلم  "Once Upon a Time in Hollywood" في صالات السينما الأمريكية، الخميس 25 يوليو/تموز الجاري. 

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