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أمير مكة المكرمة: لن نسمح بتحوير الحج إلى شعارات سياسية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:29 ص
أمير مكة المكرمة: لن نسمح بتحوير الحج إلى شعارات سياسية
خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة
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قال الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس لجنة الحج المركزية، على متابعة ووصول الحجاج إلى السعودية لأداء فرضهم الدينى، حيث وصل حتى أكثر من مليون حاج، مشدد على أن السعودية لن تسمح بتحوير شعيرة الحج الإسلامية لأى توجهات أو شعارات سياسية، قائلا: نحن فى هذه البلاد نتشرف بأداء واجبنا تجاه المسلمين على أكمل وجه ممكن، دون النظر لأى اعتبارات أخرى.

 وأكد الأمير خالد فى حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، عن شؤون الحج وقضايا متنوعة، خاصة أنه يتولى إمارة أكبر منطقة سعودية، قائلا أنه لا يقلق من أى شيء، سوى "إساءة استخدام الرحلة الإيمانية"، مع رفضه أن تصنف هذه الرحلة "سياحة دينية"؛ لأن بلاده تقوم بخدمة ضيوف الرحمن وهو ما تتشرف به.

وأضاف الفيصل، إن بلاده ترحب بأى حاج من أى مكان فى العالم، وأنها هيأت كل السبل لراحتهم منذ قبل حتى مغادرتهم بلادهم، وحتى مغادرتهم السعودية، ولا تنظر لأى جنسية، بل تعاملهم كحجاج يحظون بالرعاية والاهتمام.

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