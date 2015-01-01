خاص.. الإسماعيلي يطالب عواد بحضور التدريبات أو الخصم واللاعب يعلن التمرد
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:09 ص
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أجرى المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى، اتصالات مع الجهاز الفنى للفريق الأول قبل لحظات، وتم الإستقرار على استدعاء الحارس محمد عواد للإنضمام لتدريبات الفريق بداية من اليوم الثلاثاء.
وقد أجرى كلا من صبرى المنياوى مدير الكرة، وطارق أبو الليل المدير الإدارى، اتصالاً هاتفياً بالحارس وإبلاغه بحضور تدريبات الفريق وإلا سيتم توقيع عقوبات تتضاعف عند غيابه عن تدريب الفريق، إلا ان الحارس أبلغ ثنائى الجهاز بعدم حضوره وأنه لن يدخل النادى مرة أخرى وأنه وقع على عقود انضمام لنادى الزمالك.
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