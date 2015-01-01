خاص.. الإسماعيلي يطالب عواد بحضور التدريبات أو الخصم واللاعب يعلن التمرد

أجرى المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى، اتصالات مع الجهاز الفنى للفريق الأول قبل لحظات، وتم الإستقرار على استدعاء الحارس محمد عواد للإنضمام لتدريبات الفريق بداية من اليوم الثلاثاء.



