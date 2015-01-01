ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:16 ص
ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي
Advertisements
طباعة
رويترز
 
Advertisements
احتفظ فيلم الرسوم المتحركة ”الأسد الملك 2019“ (لايون كينج 2019) بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 75.5 مليون دولار.

واحتل الفيلم الكوميدي الجديد ”حدث ذات مرة في هوليوود“ (ونس أبون إيه تايم إن هوليوود) المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 40.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي ومن إخراج كوينتن تارانتينو.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات ”الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن“ (سبايدر مان: فار فروم هوم) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 12.2 مليون دولار.

الفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.

كما تراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة ”حكاية لعبة 4“(توي ستوري 4) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 9.9 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرعب ”زحف“ (كرول) من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت أربعة ملايين دولار.

والفيلم بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر ومن إخراج الكسندر أجا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن