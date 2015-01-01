عاجل.. بعثة شباب اليد تصل القاهرة بعد حصولهم على برونزية كأس العالم في إسبانيا

وصلت مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعثة منتخب شباب كرة اليد مواليد 98 الحاصل على برونزية كأس العالم فى إسبانيا بالنسخة التى اختتمت مساء الأحد بالفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 27 فى لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع .





كان في انتظار لاعبي المنتخب فور عودتهم مسئولو اتحاد كرة اليد بصحبة أسر اللاعبين وأسرة كرة اليد لتهنئة اللاعبين على تشريف مصر فى المحفل الدولى .





ومن المقرر أن يتم تكريم لاعبو منتخب الشباب بقيادة مديرهم الفنى الكبير طارق محروس من جانب الاتحاد والمسئولين على الرياضة، بحضور كبار الشخصيات الرياضية لتحفيز النجوم قبل الإعداد لبطولة كأس العالم 2021 التى ستنظمها مصر.





وتضم بعثة منتخب مصر الوطنى للشباب لكرة اليد طارق محروس المدير الفنى - هانى الفخرانى المدرب المساعد - دكتور عمرو عصام اخصائى العلاج الطبيعى - محمد سليمان المدير الإدارى والمحلل الفنى للفريق واللاعبين عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز ايهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد راضى - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الأزهرى - عمر خالد - عمر سامى - خالد وليد - ياسر محمد.