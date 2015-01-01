بينهم 3 أطفال.. إصابة 14 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز إيتاي البارود بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "توك توك" ودراجة هوائية، أسفر عن إصابة كل من "محمد على أبو أحمد" ١٢ عاما، مقيم بعزبة خليل، باشتباه كسر بعظمة الفخد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد منتصر فرجاني" ١١ عاما، مقيم بكفر مساعد، بجرح سطحي بالرقبة وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد أحمد أبو أحمد" 11 عاما، مقيم بعزبة خليل، بجرح بالجبهة جرح باليد اليسري وكدمات متعددة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفي إيتاي البارود العام.



كما تلقى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى اجرة ميكروباص ونقل بطريق البستان الدلنجات وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث أمام مدرسة الديابة بطريق البستان الدلنجات.



أسفر الحادث عن إصابة كل من "رجب حافظ الناقة ٥٥ سنه ومقيم البستان باشتباة كسر بالقدم اليسري وجرح قطعي بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى على عبد الحي ١٩ سنه مقيم بالمنيا باشتباه شرخ بالركبة اليسري وكسر بالفخذ الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، وفتحيه فؤاد عبد النبي ٤٥ عاما، مقيم بالبستان باشتباه كسر بالقدم الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى إبراهيم حمادة ٣٥ سنه البستان باشتباة كسر بالقدم الأيمن واشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وباسم ضاحي عبد الحميد ٣٩ سنه البستان باشتباه كسر بالقدم اليمني وسحجات بالجسم".



كما أصيب كل من "على عيسي حميدة احمد ٣٦ سنه البستان باشتباه كسر بالزراع الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، ونصر فؤاد محمد ٤٣ سنه البستان بكسر مضاعف بالركبة الأيسر وكدمه شديدة بالبطن واشتباه نزيف داخلي بالبطن، وصابر إبراهيم يعقوب ٣٧ سنه البستان باشتباه كسر بالقدم الأيمن وجرح قطعي بالقدم اليمني، ورمضان دسوقي مرجان ٣٢ سنه البستان، بكدمه شديدة بالصدر وجرح قطعي بالقدم اليسري، وناجح عوض عبد القوى ٣٥ سنه زاوية حمور بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عوض عبد القوى ٣٩ سنه زاوية حمور بكدمات بالقدمين واشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات بالجسم"، تم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أصيب 14 شخص بينهم 3 أطفال بجروح وكسور متفرقة اثر وقوع حادثي تصادم منفصلين بمحافظة البحيرة أحدهما تصادم دراجة بخارية "توك توك" بطريق قرية النقراش بمركز إيتاي البارود، والثاني تصادم سيارتين بطريق البستان بمركز الدلنجات، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي وتحرير المحاضر اللازمة.