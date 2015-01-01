ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دنيا سمير غانم تبدع في تقليد أصالة وأحلام.. وعمرو أديب يكافئها بهذا المبلغ (فيديو)

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:58 ص
دنيا سمير غانم تبدع في تقليد أصالة وأحلام.. وعمرو أديب يكافئها بهذا المبلغ (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

غنت الفنانة دنيا سمير غانم تتر مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة تلاتة" على طريقة الفنانة، كما نجحت في تقليد المطربة الإماراتية أحلام من خلال غناء تتر مسلسل "لهفة" على طريقتها.
وطلب الإعلامي عمرو أديب من "دنيا" خلال لقائهما في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن تقلد أيضا المطربة أنغام، فلبت الأخيرة طلبه.
 وعبر أديب،  عن إعجابه الشديد بموهبتها الشديدة، حيث أهداها ـ400 جنيه تهديها لابنتها "كايلا". 

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن