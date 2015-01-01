دنيا سمير غانم تبدع في تقليد أصالة وأحلام.. وعمرو أديب يكافئها بهذا المبلغ (فيديو)





غنت الفنانة دنيا سمير غانم تتر مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة تلاتة" على طريقة الفنانة، كما نجحت في تقليد المطربة الإماراتية أحلام من خلال غناء تتر مسلسل "لهفة" على طريقتها.

وطلب الإعلامي عمرو أديب من "دنيا" خلال لقائهما في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن تقلد أيضا المطربة أنغام، فلبت الأخيرة طلبه.

وعبر أديب، عن إعجابه الشديد بموهبتها الشديدة، حيث أهداها ـ400 جنيه تهديها لابنتها "كايلا".



