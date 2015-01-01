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رونالدو يحدد موعد فوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا!

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:36 ص
رونالدو يحدد موعد فوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا!
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مني العوضي
 
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شدد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، على حتمية فوز السيدة العجوز بلقب دوري أبطال أوروبا سواء العام الحالي أو القادم.  

وتسلم رونالدو نجم يوفنتوس جائزة "ماركا ليندا" للأساطير وذلك وسط حضور لافت للنظر من فلونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

 وقال كريستيانو في تصريحاته خلال التكريم من صحيفة "ماركا": "يوفنتوس سيفوز بدوري أبطال أوروبا، إن لم يكن هذا العام فسيكون في العام التالي".  

وتحدث رونالدو عن مدى شعوره بالحزن لحظة رحيله عن ريال مدريد بعد سنوات من التألق والتي شهدت أيضاً منافسة خاصة مع ليونيل ميسي على الكرة الذهبية.

 كما أكد رونالدو على أن الفوز بكأس أمم أوروبا مع منتخب البرتغال هي البطولة الأهم والأغلى في مسيرته الكروية.
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