"بنك ناصر": أنفقنا مليار جنيه في مجال التكافل الاجتماعي



وأضاف "روميش"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن البنك حقق مليار جنيها أرباح، والأصول زادت إلى 2 مليار، وهذا أعطاهم القدرة على الإنفاق على الشق الاجتماعي للبنك.



وتابع عضو المكتب الفني لرئيس بنك ناصر، أن البنك أنفاق مليار جنيها في مجال التكافل الاجتماعي، استفاد منها حوالي مليون و800 ألف مستفيد، منهم إعانات لا ترد ومساعدات، للأسر الأكثر احتياجا.



قال أحمد روميش، عضو المكتب الفني لرئيس بنك ناصر، إن البنك يعمل في اتجاهين وهما الشق المصرفي والشق الاجتماعي، وهو يهتم بالفئات الأولى بالرعاية.