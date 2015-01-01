"الشباب والرياضة" بالنواب: اليوم بداية في طريق ترميم وتطوير استاد النادي المصري



وقال الدكتور محمود حسين على صفحته: "الحمد لله رب العالمين وعدنا وأوفينا.. بداية الطريق لاستاد يليق بالنادي المصري وشعب بورسعيد"، وتداولت أنباء حول حضور لجنة فنية صباحًا للوقوف على ماهية الحالة الإنشائية للاستاد والمتطلبات الخاصة بترميمه واعادته كاحدى الاستادات العالمية.



يذكر أن وكيل لجنة الشباب والرياضة، عقد لقاءا مع مجموعه من الصحفيين والاعلاميين وعدد من محبي النادي المصري وذلك بالمدينة الرياضية بالمحافظة منذ عدة أيام لعرض الموقف من تطوير استاد النادي المصري.



وأوضح "حسين"، أنه منذ قرار استبعاد ملعب النادي المصري من استضافة بطولة الأمم الأفريقية، وعقد مجموعه من اللقاءات مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بدأت بمحاولات كبيرة لإنهاء الأعمال الإنشائية قبل البطولة، واستمرت خلال الفترة الماضية وعلي مدار أكثر من ثلاثة أشهر.



وشهدت لقاءات النائب بالوزير عرض الموقف الحالي لاستاد النادي المصري، وكذلك بحث سبل تطوير الاستاد بشكل يحقق آمال أبناء بورسعيد، حتي تلقي خطابًا رسميًا من وزارة الشباب والرياضة يتضمن الموافقه علي البدء في تحقيق مطالب أبناء المدينة ومحبي النادي المصري.



وأشار إلى أن اللقاء الأخير مع وزير الشباب والرياضه جمع كافه المعنيين بأمور الإستادات والإنشاءات والتطوير، لافتا إلى أنه قد وجه الوزير بالبدء في عمليه الإسناد بعد انتهاء البطولة.



وأضاف "حسين"، أن الخطاب الوارد من الوزارة أكد أن الإجراءات ستبدأ بإرسال لجنة فنية إلي موقع المشروع ( الإستاد) وذلك للمعاينة علي الطبيعة وتحديد الأعمال المطلوبة لإعداد اللازم وإنهاء الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.



وأشار البرلماني محمود حسين أنه سيتابع إجراءات تطوير إستاد المصري مؤكدًا أنها يجب أن تضاهي الملاعب الدولية ويجب أن تكون الأعمال الإنشائية مطابقة للمعايير الدولية، ووفقا للاتفاق مع الوزير خاصة وان ملعب استاد النادي المصري من ضمن الاستادات المصنفه في الاتحاد الدولي (fifa ) كأفضل عشره مواقع لاستادات علي مستوي العالم.



أعلن النائب الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قبل قليل، فى منشور له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن بداية الطريق لترميم وتطوير استاد النادي المصري.