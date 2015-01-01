خبيرة ترميم تكشف عن مراحل التوثيق الأثري وأهمية الصورة الفوتوغرافية

قالت نشوى أبو زيد، المشرفة على ترميم المواقع الأثرية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، إن تسجيل الأثر بالوسائل العلمية الدقيقة ثم توثيق النتائج ودراستها وتقييمها يعد من أهم مراحل الحفاظ على الأثر.





وأوضحت أبو زيد في تصريحاتها للفجر أن أعمال التسجيل والتوثيق تبين الحالة الحقيقيه للأثر فى وقت من الأوقات ويعتبر التسجيل العلمي من المراحل الرئيسيه للترميم





وعن أهم عناصر التسجيل العلمى للأثر

و قالت أبو زيد إنها الدراسة التاريخية والأثرية له، والتي تعتمد على إبراز الأهمية التاريخية للأثر سواء كان مقبرة أو معبد أو تمثال أو جامع أو كنيسة أو غيره من القطع الأثرية وحيث نتعرف على تاريخ الإنشاء ونظهر ما به من تفاصيل معمارية وفنية وكتابات ورسوم ونقوش جدارية من قيم فنية وجمالية ومعمارية.





ونجمع أكبر قدر من المعلومات عنه ونجمع الوثائق التخطيطية والصور القديمة والرسومات التاريخية من المراجع والتقارير ومختلف المؤلفات وخاصة التسجيل الأولى للمكتشف.





الدراسة التاريخية الفنية

قالت أبو زيد إن الدراسة التاريخية الفنية تتناول التعرف على الطراز المعمارى للأثر وتحديد القيمة الفنية للعناصر المعمارية ودراسة الرسوم والنقوش من الناحية الفنية وتحديد أسلوب التصوير المتبع.





دراسة تاريخ ترميم الأثر

وأوضحت أن هذه الدراسة تهتم بجميع أعمال الترميم التي أجريت للأثر على مر العصور، وذلك بالرجوع إلى التقارير العلمية والتسجيلات والوثائق والصور الفوتوغرافية التي استخدمت في الترميم وماهية المواد والأساليب المتبعة منذ تاريخ تطبيقها وحتى تناولها فى المرحلة الحالية كل هذا يفيد فى وضع خطة محكمة للترميم والاستفادة من النتائج الايجابية ومعالجة النتائج السلبية.





الرفع المساحي والمعماري للأثر

وأشارت أبو ديد أنن من خلال الرفع المساحي يتم تحديد موقع المقبرة أو المعبد وعلاقته بالمباني المجاورة ودراسة شبكات المرافق خاصة شبكة المياه وشبكة الصرف الصحى ورصد مستوى المياه الأرضية، ومن خلال الرفع المعمارى حيث يتم عمل مسقط أفقى للمقبرة ومساقط رأسية ومنظور بمقاييس رسم مختلفة.





مرحلة التسجيل الفوتوغرافي

وأكدت أن التسجيل الفوتوغرافي يعتبر من أهم وسائل توثيق الآثار خاصة الصور الجدارية ويفضل أن يقوم بالتسجيل الفوتوغرافي المرمم نفسه حيث يلتقط صور متعددة من زوايا مختلفة وذلك للحصول على تسجيل شامل للأثر وما يحمله من كتابات ونقوش يلي ذلك التقاط صور تفصيلية للأجزاء الهامة خاصة المناطق التى تظهر عليها مظاهر التلف وفى بعض الحالات يفضل التصوير باستخدام كاميرات الفيديو لأنها تعطى تفصيل أكثر دقة من كاميرا الفوتوغرافيا ويفضل التسجيل بجميع الأساليب المتاحة ان أمكن، ويستمر التسجيل الفوتوغرافي فى كل مراحل الترميم قبل وأثناء وبعد عمليات الترميم.





تسجيل مظاهر التلف

قالت أبو زيد إن اكتشاف وتسجيل مظاهر التلف مهمة المرمم وهذا يتطلب خبرات وقدرات شخصية خاصة يجب أن تتوافر فى المرمم، ويتم اختبار وفحص مظاهر التلف وتحديد مواقعها ودراسة أسبابها أولا بالطرق بالعين المجردة أو باستعمال عدسة بسيطة





وقبل البدء فى تسجيل مظاهر التلف يقوم المرمم بمسح شامل للأثر، ويجب الاهتمام بكافة التفاصيل الدقيقة حيث أن أدق التفاصيل فى مظاهر التلف تستحق الدراسة.





وأضافت أنه لتسجيل مظاهر التلف لأثر ما مثلا "سقف مزخرف يجب أولا تحديد اسم الأثر بكل دقة ثم يحدد اسم الحجرة أو الغرفة الموجودة بها هذا السقف ثم يتم تحديد موقع هذا السقف فى الحجرة ثم يتم تصوير أو النقش على فيلم أبيض وأسود ثم تطبع منه صورة مقاس 20*30 سم للسقف أو الجزء المراد تسجيل مظاهر التلف به ثم يتم نقل الخطوط الخارجية للمناظر والزخارف من الصورة الفوتوغرافية على ورق كلك بأسلوب الشف بالقلم الرصاص يلى ذلك تحبير الرسم وتصويره 1:1 على ورق تصوير خمس نسخ وتخصص هذه النسخ لتوقيع مظاهر التلف كل مظهر على ورقة منفصلة ويشار الى كل مظهر من مظاهر التلف بعلامة خاصة متفق عليها بين متخصصى الترميم وايضا بين كل متخصص ف مجاله الخاص به وتكون هذه العلامات بمثابة مفاتيح تشير الى مظاهر التلف المختلفة.





التسجيل بالدراسات البيئية

أشار أيو زيد أن الدراسات البيئية تساعد على معرفة وفهم النمط البيئى القديم والإلمام الدقيق بالجوانب المحيطة للموقع الأثرى والتى تتدخل بشكل أو بأخر فى مدى استقرار الأثر وتفاعله مع الظروف البيئية المحيطة بالمبنى الأثري.





التوثيق بالصور الرقمية المعالجة

تستخدم لعمل خريطة لأماكن تلف الأسطح الأثرية من خلال الرسم البيانى بواسطة الأشعة تحت الحمراء القريبة، يمكن من خلالها تقدير نتائج عمليات الترميم بعد فترات من الترميم وذلك بمقارنة الصور الرقمية المعالجة.





التصوير الفوتوغرافي المميز - التسجيـل

وعن هذه المرحلة قالت أيو زيد يتم فيها إظهار التشوه السطحي الدقيق للعينة وضعف تماسك الأثر والتغيرات الدقيقة الطبوغرافية لسطح الأثر ويتم بذلك عمل خريطة بتروجرافية لتوضيح نقاط الضعف علي سطح الأثر





التسجيـل الفوتوغرافـي

يعتمد علي برامج معدة خصيصاً لمعالجة الصور الفوتوغرافية بأنواعها , بعد أن تتم عملية نقل الصورة من خلال أجهزة تصوير المتخصصة





التسجيل الترموجرافي الحراري

يعتمد علي تقييم الأنماط الحرارية لسطح الأثر ، مثل انفصال طبقات الشيد مما ينشأ عن ذلك وجود فراغات تمتلئ بالهواء مما يغير من حرارة السطح ومن دراسة تلك التغيرات الحرارية نتعرف علي حالة الأثر





وختمت نشوى أبو زيد، المشرفة على ترميم المواقع الأثرية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، محاضرتها والتي ألقتها في تدريب طلاب فنون تطبيقية على مهارة التوثيق الأثرية، قائلة أحب أن أنوه على أن التوثيق الفوتوغرافي والمعماري هو أساس الترميم قبل وأثناء وبعد وهو الدليل لي ولمن بعدى وهو المرشد للطريق السليم لاكتشاف العلاج المناسب للاثر.