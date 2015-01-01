عاجل.. ربة منزل تقتل أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب في البحيرة

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شهدت قرية الزوبعة بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مؤسفة، حيث تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية وقامت بقتل نجلي زوجها، لعدم قدرتها الإنجاب.



البداية تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، من المستشفى العام، يفيد بوصول طفلة عمرها عام ونصف "جثة هامدة"، وعلى الفور انتقل المقدم حازم عبادة مفتش فرع البحث الجنائي والنقيب أحمد النوحي معاون المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "هناء ط.ف" 26 عامًا، زوجة والد المجني عليها.



كما كشفت تحريات ضباط المباحث أثناء التحقيق مع المتهمة، أنها قامت بقتل الطفلة وشقيقها البالغ من العمر 4 سنوات والذي توفي منذ شهر تقريبًا، لعدم قدرتها على الإنجاب، وجارِ استكمال مناقشتها، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.