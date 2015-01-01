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تحذير عاجل من "الصحة" للحجاج

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:13 ص
تحذير عاجل من الصحة للحجاج
أداء المصريين فريضة الحج
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أكدت وزارة الصحة والسكان، على أهمية حصول الحجاج على اللقاحات قبل أداء فريضة الحج وهو" اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعى ضد الحمى الشوكية".

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على الحاج الحرص على التطعيم منعا لتعرضه للإصابة بالأمراض الخطرة التى تعوق قدرته على اتمام المناسك، مؤكدة أن كافة التطعيمات متوفرة لدى منافذ الوزارة وبأسعار مدعمة، مؤكدة أن التطعيمات آمنة ومن مصادر معتمدة دوليا.

ونصحت وزارة الصحة، الحجاج بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام مظلة واقية، وتجنب العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، وتجنب السير حافيا دون انتعال الحذاء أو الخف.
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