ألفيس يستهدف إنهاء مسيرته في برشلونة



يستهدف اللاعب البرازيلي داني ألفيس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق إنهاء مسيرته في صفوف برشلونة خلال الموسم المقبل.





ويحاول ألفيس التواصل مع مسئولي برشلونة، من أجل التعاقد مع البارسا في الموسم المقبل بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي.