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ألفيس يستهدف إنهاء مسيرته في برشلونة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:52 ص
ألفيس يستهدف إنهاء مسيرته في برشلونة
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أحمد عصام
 
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يستهدف اللاعب البرازيلي داني ألفيس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق إنهاء مسيرته في صفوف برشلونة خلال الموسم المقبل.


ويحاول ألفيس التواصل مع مسئولي برشلونة، من أجل التعاقد مع البارسا في الموسم المقبل بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي.


وترفض إدارة فريق برشلونة فكرة عودة ألفيس إلى الفريق في الفترة المقبلة، رغم العلاقة القوية بين رئيس البارسا بارتوميو واللاعب البرازيلي.
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