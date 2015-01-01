رئيس الأوبرا: مهرجان الروماني نموذج للنشاط الإبداعي خارج الأسوار التقليدية





قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية إنه بناء على توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعلى مدار ثمانية أيام تواصل المهرجان كأحد الفعاليات الهامة التى تهدف إلى تقديم الفنون الجادة خارج الاسوار التقليدية ومثل محفلًا جاذبا للشباب خلال فترة الصيف.





وأكد صابر، في تصريحاته صحفية له أن الاقبال الكبير على جميع الفعاليات يشير إلى النجاح في إضافة رصيد جديد من مختلف الفئات العمرية خاصة الشباب إلى جماهير الأوبرا، موضحًا أن تنوع العروض كان عاملًا هامًا أدى إلى رفع لافتة كامل العدد بجميع الحفلات حيث وصل عدد ضيوف المهرجان إلى 6 آلاف مشاهد.









واختتم الدكتور مجدي صابر، بالتاكيد على انه تم اعداد برنامج حافل بالمفاجآت الفنية لمهرجان الأوبرا خلال شهر أغسطس ومطلع سبتمبر بمسرحى سيد درويش وأوبرا دمنهور.



