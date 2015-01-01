تامر عاشور يشعل آخر حفلات مهرجان الأوبرا بالروماني





اختتم المطرب تامر عاشور، اخر حفلات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندرية، والتي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجماهير الذي تزين بيهم المسرح.









وقدم "عاشور"، باقة من ألمع أغانيه الخاصة التى تحمس لها الجمهور وتفاعل معها، منها "عشت معاك حكايات ، ايام ، بتتكسف ، دة حكاية ، افترقنا ، ناوى يرجع ، سماح ، كلموها عني ، انت اخترت ، تسلم"، وغيرها من الاعمال التي تفاعل معه الجمهور.





فيما تستمر دار الأوبرا المصرية في تقديم حفلات المهرجان الصيفي على مسرح سيد درويش، في الفترة من 16 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.



