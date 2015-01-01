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الأزمة تنتهي.. برشلونة وأتلتيكو مدريد حبايب بشأن جريزمان

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:31 ص
الأزمة تنتهي.. برشلونة وأتلتيكو مدريد حبايب بشأن جريزمان
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مني العوضي
 
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يقترب نادي برشلونة من تسوية خلافه مع أتلتيكو مدريد حول صفقة انتقال الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان إلى كامب نو وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.  

وقالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، أن ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد قد حسموا الخلاف بقضية جريزمان حيثُ تم إيجاد تسوية. وكانت إدارة نادي برشلونة قد أعلنت رسمياً عن ضم أنطوان مقابل دفع الشرط الجزائي والبالغ 120 مليون يورو إلا أن أتلتيكو مدريد أصدروا بياناً عن أحقيتهم في الحصول على 200 مليون يورو.

 وينص الشرط الجزائي في عقد جريزمان عن تقليص رقم 200 مليون إلى 120 مليون يورو حال رحل اللاعب في أول شهر يوليو 2019.
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