الكينج يواصل تألقه بـ"مهموم" (فيديو)
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:30 ص
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وأستطاعت الأغنية التي طرحها الكينج، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب في كسر حاجز المليون مشاهدة/ حيث حققت تحديدًا أكثر من 1,377,775 مشاهدة.
"مهموم" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، واستطاعت حتى الآن تحقيق أكثر من 1,156,733 مشاهدة.
يذكر أن منير أحيا حفل الغنائي في مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى أقيم في الأردن في الفترة من 18 إلى 28 يوليو الماضي.
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