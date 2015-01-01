تامر عاشور يختتم حفلات المسرح الروماني في الإسكندرية (صور)

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اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، حيث قدم النجم الشاب تامر عاشور حفلا نجح فى حشد عدد ضخم من الجماهير استحقت لقب نجم الحفل وتجملت بهم المدرجات كما وقفت الاعمدة التاريخية شاهدا على جودة ورقى احد الوان الابداع المعاصر.



قال رئيس الأوبرا انه بناء على توجيهات الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وعلى مدار ثمانية ايام تواصل المهرجان كأحد الفعاليات الهامة التى تهدف الى تقديم الفنون الجادة خارج الاسوار التقليدية، ومثل محفلا جاذبا للشباب خلال فترة الصيف.



وأضاف أن الإقبال الكبير على جميع الفعاليات يشير الى النجاح فى اضافة رصيد جديد من مختلف الفئات العمرية خاصة الشباب الى جماهير الأوبرا، موضحًا ان تنوع العروض كان عاملا هاما ادى الى رفع لافتة كامل العدد بجميع الحفلات حيث وصل عدد ضيوف المهرجان الى 6 الاف مشاهد.



واكد رئيس الأوبرا، انه تم اعداد برنامجا حافلا بالمفاجآت الفنية لمهرجانى الاوبرا خلال شهر اغسطس ومطلع سبتمبر بمسرحى سيد درويش واوبرا دمنهور.



وكان الحفل قد تضمن عددا من اعمال تامر عاشور الخاصة التى تحمس لها الجمهور وتفاعل معها منها عشت معاك حكايات، ايام، بتتكسف، ده حكاية، افترقنا، ناوى يرجع، سماح، كلموها عني، انت اخترت، تسلم وغيرها.