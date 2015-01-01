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مفاجأة.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة بشرط !

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:02 ص
مفاجأة.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة بشرط !
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود اتجاه جديد داخل نادي باريس سان جير مان لبيع البرازيلي نيمار دا سيلفا الى نادي برشلونة بعد إصرار اللاعب على الرحيل.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية ، أن النادي الباريسي فتح الباب للتفاوض مع برشلونة، بشرط أن لا يكون هناك تبادل اللاعبين.

وتوقعت الصحيفة أن يكون هناك تقدم في الصفقة خاصة مع تواجد الرئيس بارتوميو على رأس الفريق الكتالوني المفاوض.
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