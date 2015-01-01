مفاجأة.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة بشرط !

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود اتجاه جديد داخل نادي باريس سان جير مان لبيع البرازيلي نيمار دا سيلفا الى نادي برشلونة بعد إصرار اللاعب على الرحيل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود اتجاه جديد داخل نادي باريس سان جير مان لبيع البرازيلي نيمار دا سيلفا الى نادي برشلونة بعد إصرار اللاعب على الرحيل.