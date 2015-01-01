هاني شاكر: هذا الموقف لا أنساه لدنيا سمير غانم













وتابع: ولا أنسى إنها لما عملت عرض مسرحي، كلمت زوجتى نهلة، وقالت لها عايزة أحفادي يحضروا العرض، ولبت مطلبها وده الجانب الإنسانى لـدنيا".

قال المطرب هانى شاكر نقيب الموسيقيين، إن الفنانة دنيا سمير غانم، فنانة موهوبة، فهي تمتلك صوتًا رائعًا، واحساس قوي، مضيفا: "هي فنانة شامل غناء ورقص وتقليد وفكاهة".وأضاف "شاكر" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، قائلا: "دنيا بنوتي، وكانت صاحبة بنتى دينا الله يرحمها، أصدقاء فى المدرسة، بتحب أولاد دينا جدًا".