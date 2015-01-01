هاني شاكر: هذا الموقف لا أنساه لدنيا سمير غانم
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:15 ص
مريم الشريف
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قال المطرب هانى شاكر نقيب الموسيقيين، إن الفنانة دنيا سمير غانم، فنانة موهوبة، فهي تمتلك صوتًا رائعًا، واحساس قوي، مضيفا: "هي فنانة شامل غناء ورقص وتقليد وفكاهة".
وأضاف "شاكر" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، قائلا: "دنيا بنوتي، وكانت صاحبة بنتى دينا الله يرحمها، أصدقاء فى المدرسة، بتحب أولاد دينا جدًا".
وتابع: ولا أنسى إنها لما عملت عرض مسرحي، كلمت زوجتى نهلة، وقالت لها عايزة أحفادي يحضروا العرض، ولبت مطلبها وده الجانب الإنسانى لـدنيا".
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