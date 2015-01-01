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رشوان توفيق عن زوجته: "قصة حبنا دامت 62 سنة.. وعمري ما بصيت لغيرها" (فيديو)

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:57 ص
رشوان توفيق عن زوجته: قصة حبنا دامت 62 سنة.. وعمري ما بصيت لغيرها (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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أثنى الفنان الكبير رشوان توفيق، على زوجته الراحلة مضيفًا: "عمري في حياتي ما بصيت لأي امرأة غير زوجتي"، متابعًا: "الله يرحمها حافظت على عمري وعلى كرامتي بشكل لا يوصف".

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc": "قصة حبنا دامت 62 عامًا، وكل ما كانت بتكبر كنت بحبها أكتر".

واستكمل: "أعطتني عمرها، وكانت تحافظ على كرامتي، ولم تتحدث عن أي شيء يخصني مع إخواتها".


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