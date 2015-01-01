هل من الممكن أن يتعاون هشام جمال مع فنانة غير دنيا سمير غانم؟





وأضاف "جمال" خلال لقائه فى برنامج "الحكاية" على قناة" MBC مصر"، "دنيا مثالية وبتتحمل مشاكلي"، لافتًا إلى أنه بالتأكيد لا يمانع التعاون مع فنانات آخريات.



وأشار إلى أنه تعاون فنيًا مع أحمد مكى، حيث انتج له إحدى أغانيه، كما أنتج أيضًا للمطربة أنغام، وتامر حسني.

















قال المنتج هشام جمال، إن هناك كيمياء تجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم، وهذا سبب تعاونهما فنيًا فى أكثر من عمل فني، مؤخرًا.