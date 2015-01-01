ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هل من الممكن أن يتعاون هشام جمال مع فنانة غير دنيا سمير غانم؟

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:55 ص
هل من الممكن أن يتعاون هشام جمال مع فنانة غير دنيا سمير غانم؟
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

قال المنتج هشام جمال، إن هناك كيمياء تجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم، وهذا سبب تعاونهما فنيًا فى أكثر من عمل فني، مؤخرًا.

وأضاف "جمال" خلال لقائه فى برنامج "الحكاية" على قناة" MBC مصر"، "دنيا مثالية وبتتحمل مشاكلي"، لافتًا إلى أنه بالتأكيد لا يمانع التعاون مع فنانات آخريات.

وأشار إلى أنه تعاون فنيًا مع أحمد مكى، حيث انتج له إحدى أغانيه، كما أنتج أيضًا للمطربة أنغام، وتامر حسني.




Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن