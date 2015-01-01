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سعفان يرد على عواد: ما تمشي.. النادي مش هيقفل بعدك ولولا إصابة جنش لما فكر فيك الزمالك

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:50 ص
سعفان يرد على عواد: ما تمشي.. النادي مش هيقفل بعدك ولولا إصابة جنش لما فكر فيك الزمالك
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أحمد شاكر
 
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رد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي على تصريحات محمد عواد الذي طلب فيها الرحيل عن صفوف الدراويش.

وقال سعفان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "عواد بيهدد بالرحيل؟، ما يمشي عادي، انا حسيت ان الاسماعيلي أبوابه هتتقفل لو عواد مكملش".

متابعًا "انا مدرب حراس الفريق وبقول مش عاوز عواد في النادي تاني، ولو هيرجع يبقى لازم يتأسف لأصغر عامل ومشجع في الإسماعيلي قبل الاعتذار لإدارة النادي".

وأستكمل سعفان "الي مش عاوزنا مش هنعوزه، انا هقعد في البيت لو عواد رجع الاسماعيلي بدون الاعتذار".

مضيفًا "مش الاسماعيلي الي يتنطط عليه أي لاعب، اي لاعب يتمنى يمشي جمب نادي الإسماعيلي، ومفيش حارس مرمى في مصر يستحق أكتر من 5 مليون جنيه".

وأردف "لو لم يتعرض جنش للإصابة لما فكر الزمالك في التعاقد مع عواد".
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