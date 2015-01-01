مجلس الأهلى يصعد شكواه ضد رئيس الزمالك على كافة المستويات

قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي إن مجلس الإدارة بالإجماع كلفة بتقديم بلاغ جديد للنائب العام عن تجاوزات واساءات واكاذيب صدرت من رئيس نادي الزمالك في برنامج فضائي بالأمس وتضمنت اسائه للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس ادار ته بعبارات يعاقب عليها القانون وخلال ساعات سوف يتقدم الأهلي ببلاغ للنائب العام إيذاء هذه التجاوزات التي صدرت من رئيس الزمالك بالأمس .





وأضاف عثمان أن النيابة العامة حفظت العديد من البلاغات التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك ضد النادي الأهلي وانه هذه البلاغات كانت استمرار للحملة الشعواء ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته على مدار العام ونصف العام والتي حفلت بالأكاذيب والعبارات المضللة لذلك تم حفظ العديد من هذه الشكاوي لأنها بلاغات كيدية ولا أساس من الصحة .



وكشف المستشار القانوني أن رئيس الزمالك تقدم بأكثر من 30 أو 40 بلاغ ضد النادي الأهلي بما فيها بلاغ ترك آل الشيخ وان الأهلي يثق في سلامة موقفه القانوني وان كل ما تخذه الاهلى من اجراءات صحيح ووزارة الشباب والرياضة قالت كلمتها في هذا الصدد وان مصيرها جميعا للحفظ باعتبارها بلاغات كيدية ولا تستند إلى أي حقائق مشددا على ثقته في كافة إجراءات الأهلي القانونية.



