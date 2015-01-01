دنيا سمير غانم: انتظروا صدور ألبومي الجديد قريبا





كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن تجهيزها لألبوم غنائي جديد، لافتة إلى أنها بدأت فيه قبل شهر رمضان لكنها توقفت بسبب تنشغالها بمسلسلها الرمضانى "بدل الحدوتة تلاتة"، إلا أنها عادت من جديد الفترة الحالية للانتهاء من الألبوم.وأشار المنتج هشام جمال، من جانبه خلال لقائهما فى برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، إلى انتهاء دنيا من تسجيل خمسة أغاني من الألبوم، ومن المقرر طرحه قريبًا.