شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة في قيمة المجوهرات المسروقة من شقتها

قالت الفنانة شيرين سيف النصر، إنها أبلغت الشرطة، فور علمها بسرقة المجوهرات من شقتها، بواسطة صديقتها لافتة إلى أن التحريات أثبتت تورط صديقتها.





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرتامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن المجوهرات التى تم سرقتها من منزلها تقدر قيمتها بمبلغ 5 ملايين جنيه.





يذكر أن نيابة العامة بجنوب الجيزة، أجرت تحقيقات موسعة حول الواقعة، واستمعت لأقوال الفنانة شيرين سيف النصر، حول البلاغ الذى قدمه "محيى" مدير أعمالها، بشأن تعرض خزينة المنزل للسرقة.



