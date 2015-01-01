شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة في قيمة المجوهرات المسروقة من شقتها
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:22 ص
Advertisements
Advertisements
قالت الفنانة شيرين سيف النصر، إنها أبلغت الشرطة، فور علمها بسرقة المجوهرات من شقتها، بواسطة صديقتها لافتة إلى أن التحريات أثبتت تورط صديقتها.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرتامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن المجوهرات التى تم سرقتها من منزلها تقدر قيمتها بمبلغ 5 ملايين جنيه.
يذكر أن نيابة العامة بجنوب الجيزة، أجرت تحقيقات موسعة حول الواقعة، واستمعت لأقوال الفنانة شيرين سيف النصر، حول البلاغ الذى قدمه "محيى" مدير أعمالها، بشأن تعرض خزينة المنزل للسرقة.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- أحدث ظهور لشيرين سيف النصر.. شاهد كيف تغيرت ملامحها
- أحلام ترد على رغبة شيرين في سرقة مجهوراتها
- "دفن المجوهرات ورجع شغله".. التحريات تكشف مفاجآت حول سرقة طبيب شهير بالعجوزة
- سرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر.. تعرف على التفاصيل
- مفاجآت في واقعة سرقة شقة الفنانة "شيرين سيف النصر"
- معلومات جديدة عن المتهمة بسرقة شقة شيرين سيف النصر
- نشرة "حوادث الفجر".. مفاجآت في واقعة سرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر
- "5 ملايين" و"صديقة مقربة".. شيرين سيف النصر تروي لـ"الفجر" كواليس سرقة مجوهراتها