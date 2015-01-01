رشوان توفيق موجها الشكر للسيسي وللمصريين: "ربنا أكرمني بيكم في عزاء زوجتي"
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:44 ص
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
وجه الفنان الكبير رشوان توفيق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس أرسل مندوبًا عنه في عزاء زوجته، متابعًا: "أكرمني كرم كبير جدًا".
وتابع "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc": "الشعب المصري كله أكرمني في عزاء زوجتي".
وأضاف: "ماكنتش أتصور إن ربنا يتفضل عليا بهذا التفضل وألاقي مصر كلها معايا في العزاء، أكرمني الرحمن بالشعب المصري".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن