رشوان توفيق موجها الشكر للسيسي وللمصريين: "ربنا أكرمني بيكم في عزاء زوجتي"





وجه الفنان الكبير رشوان توفيق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس أرسل مندوبًا عنه في عزاء زوجته، متابعًا: "أكرمني كرم كبير جدًا".وتابع "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc": "الشعب المصري كله أكرمني في عزاء زوجتي".وأضاف: "ماكنتش أتصور إن ربنا يتفضل عليا بهذا التفضل وألاقي مصر كلها معايا في العزاء، أكرمني الرحمن بالشعب المصري".