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رشوان توفيق موجها الشكر للسيسي وللمصريين: "ربنا أكرمني بيكم في عزاء زوجتي"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:44 ص
رشوان توفيق موجها الشكر للسيسي وللمصريين: ربنا أكرمني بيكم في عزاء زوجتي
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أمنية فوزي
 
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وجه الفنان الكبير رشوان توفيق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس أرسل مندوبًا عنه في عزاء زوجته، متابعًا: "أكرمني كرم كبير جدًا".

وتابع "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc": "الشعب المصري كله أكرمني في عزاء زوجتي".

وأضاف: "ماكنتش أتصور إن ربنا يتفضل عليا بهذا التفضل وألاقي مصر كلها معايا في العزاء، أكرمني الرحمن بالشعب المصري".

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