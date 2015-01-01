لهذا السبب دنيا وإيمي غانم لم يقدمان عملا مشتركا هذا العام









وأكدت أنها تتشرف كثيرا بمشاركة والدايها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز فى أعمالها الفنية، كما وجهت الشكر لهما على دعمها المستمر لها.





أوضحت الفنانة دنيا سمير غانم، أن الصدفة فى تعاقدها وشقيقتها إيمي مع شركتي إنتاج مختلفتين، كانت السبب وراء عدم تقديمهما عملًأ فنيًا يجمعهما سويا هذا العام.وعبرت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، عن أمنيتها فى التعاون مع إيمي مرة آخرى بعد النجاح الكبير الذى حققاه فى مسلسل "نيللى وشريهان".