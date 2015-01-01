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محمد عواد: الإسماعيلي سيخسر في حالة عدم إنضمامي للزمالك

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:34 ص
محمد عواد: الإسماعيلي سيخسر في حالة عدم إنضمامي للزمالك
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أحمد شاكر
 
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"الإسماعيلي سيخسر في حالة عدم إنضمامي للزمالك" بهذه الكلمات بدأ محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي كلماته.


وقال عواد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " سعيد بتمسك رئيس الزمالك بوجودي، وسعيد أيضا برغبة جمهور الابيض".


وأردف : قراري هو الانضمام للزمالك مهما كانت المنافسة على هذا المركز داخل الفريق.


واتم كلماته : اثق في قدراتي وقادر على منافسة أي حارس متواجد.

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