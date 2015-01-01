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أيمن شوقي: توقعت فوز الأهلي بالدوري .. وعدم الإستقرار سبب "هزة" الزمالك

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:32 ص
أيمن شوقي: توقعت فوز الأهلي بالدوري .. وعدم الإستقرار سبب هزة الزمالك
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أحمد شاكر
 
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أكد أيمن شوقي لاعب الأهلي السابق، انه كان يثق في عودة الاحمر مرة اخرى للمنافسة وذلك عقب الخروج من البطولة الإفريقية أمام صن داونز.


وقال شوقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " لاسارتي فاز ببطولة وخسر مثلها، لم اتفق مع من فقد الأمل في الحصول على لقب الدوري عقب الهزيمة من صن داونز بالبطولة الافريقية.


وأردف : كنت أشعر ان الاهلي سوف يعود، خاصة مع عدم الاستقرار الذي شاهده فريق الزمالك مؤخرا.


وأشار : كنت مع استمرار لاسارتي عقب الخروج الافريقي، خاصة وان عدم الاستقرار كان سببا في هزة الزمالك.

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