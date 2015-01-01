"عزمي" عن انعقاد مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية: سنشاهد ما يحدث في مصر من إنجاز وتطور

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قال محمد يحيى عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن النسخة المقبلة من المؤتمر الوطني للشباب مميزة للغاية، سواء في اختيار مكان المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، أو في فاعليات التي ستتم على هامش هذا المؤتمر.



وأضاف عزمي، خلال مداخلة هاتفية عبر الفضائية "الاولى"، مساء الاثنين، أن انعقاد هذا المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، يأتي في اطار تأكيد الرئيس على أهمية التنمية الأفقية، ولكي يشهد الشباب ما يحدث في مصر من إنجاز وتطور.



وأضاف عضو تنسيقة شباب الأحزاب، أن منتدى الشباب سيشمل وجود نموذجا، لمحاكاة كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة المصرية، مؤكدًا أن دورية انعقاد مؤتمر الشباب تأتي تأكيدًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الحوار المباشر مع الشباب هو أفضل وسيلة لطرح، ومناقشة القضايا التي تهتم الشباب بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام.

