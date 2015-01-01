رشوان توفيق: "زوجتي كانت كل شيء في حياتي"

قال الفنان الكبير رشوان توفيق، إنه يخاف من القيادة، وإن زوجته هي التي كانت تقود سيارته، معلقًا: "هي كانت كل حاجة في حياتي".





وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين،: "هي كانت كل شيء في حياتي، وكانت مسئولة عن كل شيء في حياتي وفي حياة بناتي".



