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رشوان توفيق: "زوجتي كانت كل شيء في حياتي"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:08 ص
رشوان توفيق: زوجتي كانت كل شيء في حياتي
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أمنية فوزي
 
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قال الفنان الكبير رشوان توفيق، إنه يخاف من القيادة، وإن زوجته هي التي كانت تقود سيارته، معلقًا: "هي كانت كل حاجة في حياتي".

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين،: "هي كانت كل شيء في حياتي، وكانت مسئولة عن كل شيء في حياتي وفي حياة بناتي".

ولفت إلى أنه كان يعطي له كل راتبه وأمواله لها وهي التي تعطيه المصروف، متابعًا: "ماكنتش أعرف بتعمل إيه بالفلوس، وكانت بتمشي البيت بأي شيء، وكنت باخد منها مصروفي"، معلقًا: "ده حب وثقة زيادة، هي كانت شايلة كل حاجة".
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