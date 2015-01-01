مسؤولون: نظام الملالي على وشك الانهيار
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:25 ص
محمد سمير
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أكدت دينيس ليستر، عضو نقابة المحامين الإنجليزية، دعمها الجالية الإيرانية، والمندوبين والبرلمانيين الذين يطالبون بالديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران.
من جانبه أشار روجرز لينس، الرئيس السابق للاتحاد العمالي البريطاني، إنه يمكن المضي قدمًا إلى الأمام لإسقاط الملالي، قائلا: "نحن هنا لأن نظام الملالي على وشك الانهيار"، موضحا أن ارتفاع معدل التضخم والبطالة والاحتجاجات تزداد كل يوم.
وأوضح "لينس" أن النضال سيستمر في إيران، مبيناً أن المقاومة تحت قيادة المجلس الوطني للمقاومة وبقيادة السيدة "رجوي" ستبذل المزيد لإحراز النجاحات تلو النجاحات.
من جانبه أشار روجرز لينس، الرئيس السابق للاتحاد العمالي البريطاني، إنه يمكن المضي قدمًا إلى الأمام لإسقاط الملالي، قائلا: "نحن هنا لأن نظام الملالي على وشك الانهيار"، موضحا أن ارتفاع معدل التضخم والبطالة والاحتجاجات تزداد كل يوم.
وأوضح "لينس" أن النضال سيستمر في إيران، مبيناً أن المقاومة تحت قيادة المجلس الوطني للمقاومة وبقيادة السيدة "رجوي" ستبذل المزيد لإحراز النجاحات تلو النجاحات.
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