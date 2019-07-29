الخميس.. أصالة تحيي حفلا بمهرجان صلالة في عمان

تستعد الفنانة أصالة للقاء جمهورها، يوم الخميس المقبل، في حفل غنائي جديد بمهرجان صلالة المقام في عمان.

ومن المنتظر أن تقدم "أصالة" خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها منها: "بنت أكابر، كبرتك على سيدك، خانات الذكريات، وغيرها من الأغاني.









يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا البوستر الدعائي الخاص بألبومها الجديد "في قربك" تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم، ناصر الجيل، محمود الخيامي، محمد أبو نعمة، عبد الحميد الحباك، أحمد مصطفى، وأحمد إبراهيم، مدين، عبد الرحمن محمد، عمرو الخضري، عمر عادل، أمير محروس، إيهاب عبد الواحد، طارق عبد الجابر، وغيرهم.



