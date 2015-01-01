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أنيسة حسونة: افتتاح مستشفى الناس الخيرية في الربع الأخير من هذا العام

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:43 ص
أنيسة حسونة: افتتاح مستشفى الناس الخيرية في الربع الأخير من هذا العام
الدكتورة أنيسة حسونة
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أمنية فوزي
 
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قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن مؤسسة "عصفور" تبرعت بمليار ونصف جنيه لبناء مستشفى خيري بمنطقة شبرا الخيمة.

ولفتت حسونة، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، إلى أن كل مستشفيات علاج الأطفال في مصر بكل أنواعها لا تعالج سوى ثلث قائمة الأطفال المرضى في مصر، موضحة أن أوروبا بها 500 مركز لعلاج الأطفال في حين أن كل إفريقيا بها 5 مراكز فقط.

وأكدت أنها ترفض استغلال الأطفال في الإعلانات لجمع التبرعات، مشددة على أنه يجب احترام خصوصيتهم وكرامتهم، متابعة: "المصريين يحتاجون إلى الثقة"، لافتة إلى أن افتتاح مستشفى الناس الخيرية سيكون في الربع الأخير من هذا العام.
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