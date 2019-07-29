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مشادة بين ضيوف أحمد موسى على الهواء بسبب الطلاق (فيديو)

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:55 م
مشادة بين ضيوف أحمد موسى على الهواء بسبب الطلاق (فيديو)
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داليا الحسين
 
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نشبت مشادة كلامية على الهواء بين أحمد عبد الفتاح، أدمن صفحة "يوميات مطلق مصري"، وهنا أحمد، باحثة في قضايا المرأة حول أسباب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.

وأرجع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، ارتفاع نسب الطلاق أن بعض السيدات لا يرغبن في تكوين أسرة، وإنما لأغراض الإنجاب أومن أجل الحصول على شقة الزوجية من الزوج.

ومن جانبها، قالت هنا أحمد، باحثة في قضايا المرأة إن الحالة التي يتحدث عنها أدمن صفحة "يوميات مطلق مصري" حالات فردية لا يجوز تعميمها، مؤكدة أن هروب الرجل من المسؤولية، وغياب التواصل، والعنف والخيانة، وتدخل الأهل في حياة الزوجين من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق.
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