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ميدو: أنطوي قريب من الانضمام لبيراميدز

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:47 م
ميدو: أنطوي قريب من الانضمام لبيراميدز
ميدو
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أحمد شاكر
 
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أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن جون أنطوي مهاجم الفريق.

 

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لدينا عناصر مميزة في الفريق والصفقات تتم في أضيق الحدود".

 

وتابع: "خسرنا إسلام جابر وجون أنطوي في الموسم المقبل، أتمنى بالتأكيد استمرار المهاجم أنطوي ولكن بنسبة كبيرة سيرحل".

 

واستكمل: "أنطوي قريب من الرحيل لبيراميدز، والزمالك يحاول ضمه ولكن العقود لم توقع حتى الآن".

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