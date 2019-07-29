تعليق عمرو أديب على قرار إغلاق المقاهي بالإسماعيلية 1 صباحا في الصيف

عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار محافظة الإسماعيلية بغلق المقااهي 1 صباحًا في الصيف، و12 مساءًا في الشتاء، معربا عن تأييده هذا القرار، حيث لا يوجد دولة في العالم تغلق محلاتها في أي وقت.





وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "هل تستطيع أن تلزم المصريين أن يعيدوا غلى منازلهم مبكرا، هل تستطيع أن تلزم المحلات أن تغلق في ميعاد محدد، مضيفا أن إمبراطورية المحلات والمقاهي في مصر غير طبيعية.



