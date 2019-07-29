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نائب وزير التعليم العالي: مؤتمرات الشباب انعكست بشكل كبير على المنظومة التعليمية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:42 م
نائب وزير التعليم العالي: مؤتمرات الشباب انعكست بشكل كبير على المنظومة التعليمية
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن مؤتمرات الشباب انعكست بشكل كبير جدًا على المنظومة التعليمية.

وأوضح "عدلي"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه خلال العام الماضي، الذي أعلنه الرئيس السيسي "عام التعليم"، تم عمل دراسة استراتيجية عن احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأكد أن مصر تستطيع أن تستثمر الثورة الهائلة التي تمتلكها من الشباب في القارات التي تشيخ، ومن المتوقع أن يكون بها 40 مليون فرصة عمل في الأربعين عام المقبلة.
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