نائب وزير التعليم العالي: مؤتمرات الشباب انعكست بشكل كبير على المنظومة التعليمية

قال الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن مؤتمرات الشباب انعكست بشكل كبير جدًا على المنظومة التعليمية.





وأوضح "عدلي"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه خلال العام الماضي، الذي أعلنه الرئيس السيسي "عام التعليم"، تم عمل دراسة استراتيجية عن احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.



