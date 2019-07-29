وزير الطيران يفتتح مبني الركاب 2 بمطار الغردقة الدولي غدا

يفتتح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، صباح غد الثلاثاء، مبنى الركاب 2، بمطار الغردقة الدولي، بحضور عددا من قيادات الطيران المدني.





ويتكون المبنى من 3 طوابق، بمساحة إجمالية 90.000 متر مربع، وبطول نحو 750 مترًا، وعرض 135 وارتفاع 20 مترًا.





ويوفر المبنى، فصل تام بين المغادرين والقادمين، كما يحتوى على الخدمات لتأمين راحة الركاب والزائرين.





ويضم المبنى الجديد 11بوابة مغادرة متصلة بالطائرات، بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة، بواسطة حافلات، و72 كاونتر حجوزات، لتسجيل المغادرين، واستلام الحقائب، بالإضافة إلى 18 كاونتر، لتوثيق جوازات الركاب المغادرين، و16 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين، فيما يضم المبنى أيضًا نظام نقل حقائب آلى يحتوى على 6 سيور لنقل أمتعة الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين





وكان مطار الغردقة الدولى، نجح فى اجتياز أعمال التفتيش لمختلف اللجان الأمنية التى زارت المطار فى الفترة الماضية، كما تم رفع كفاءة المدرج القديم، وتوحيد ألوان المبانى، والانتهاء من بناء السور الخارجى حول المطار، وتطوير أعمال مدخلى المطار، وتطوير الدائرة الجمركية، وزيادة معدل التدريب الداخلى للعاملين والعمل على تقليل زمن بقاء الطائرة على أرض المطار.



