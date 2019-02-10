"هريدي": الدبلوماسية المصرية داعمة لجهود الأمم المتحدة في حل الأزمات الدولية

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، إن الدبلوماسية المصرية تعمل دائما كداعمة ومساندة للقرارات كافة الصادرة عن الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العمل مع الأمم المتحدة هو بُعد أساسي في السياسة الخارجية المصرية للتعامل مع كافة المشاكل والصراعات الدولية، سواء كانت الدولة المصرية طرفاً بها أو تهم الأمن القومي المصري.





وأضاف "هريدي" خلال لقاء له ببرنامج "بالمصري" على فضائية الغد، مع الإعلامي ضياء رشوان، أن مصر تدعم دائما مهام مبعوثي الأمم المتحدة، أيضا مبعوثي الجامعة العربية والاتحادات الإفريقية، مؤكداً أن القاهرة تتعاون لأبعد الحدود مع الجميع، وأن الدبلوماسية المصرية خلال تعاملها مع الأزمات تضع في اعتبارها الدور الذي يقوم به المبعوث، لافتا إلى أن مصر تعمل في اطار قرارات الأمم المتحدة وتدعم مهام المبعوثين الدوليين.







