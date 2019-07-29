ميدو: الزمالك قرر قيد شيكابالا في الموسم الجديد

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أن الزمالك يرغب في الإبقاء على شيكابالا ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "تحدثنا مع الزمالك منذ فترة لضم شيكابالا وكان هناك ترحيب من جانب إدارة الزمالك للاستغناء عن اللاعب".

وأستكمل "ولكن قرار الزمالك تغير وقرروا قيد شيكابالا في الموسم المقبل وهذا الأفضل له في رأيي".