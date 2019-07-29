وزير التعليم العالي يرأس اللجنة العليا للمشروعات القومية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الإثنين، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالي والإسكان والاتصالات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.





في بداية الاجتماع، أكد الوزير على الأهمية التي توليها الوزارة للمشروعات الجديدة والتي تأتي تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع فى إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء جامعات جديدة يسعي لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي.





وخلال الاجتماع تابع الوزير معدلات التنفيذ والإنشاء فى جامعات الجلالة، والملك سلمان، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والجامعات التكنولوجية بقويسنا والقاهرة الجديدة وبني سويف، مشيدًا بمعدلات العمل داخل هذه المشروعات بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى متابعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لسير العمل داخل هذه المشروعات ودعمه الكامل لها، باعتبارها محور تنموي هام لخلق مجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الموجودة بها هذه الجامعات.





كما أكد الوزير توفير متطلبات العملية التعليمية شاملة المعامل البحثية وأماكن للإعاشة والترفيه والأنشطة الطلابية والرياضية كما أكد الوزير علي وضع جدول زمني للانتهاء من كل مشروع على حدة.





تناول الاجتماع متابعة البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات التكنولوجية الجديدة والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي القادم ٢٠١٩/٢٠٢٠.





وأكد الوزير إعطاءها الأولوية القصوى في العمل، وضمان توفير العناصر اللازمة للعملية التعليمية بها على أكمل وجه، وتفعيل المواقع الإلكترونية للجامعات الثلاث (قويسنا، والقاهرة الجديدة، وبني سويف) تزامنا مع فتح باب التنسيق الحالي للتقدم للدراسة بها.





وناقشت اللجنة تطورات العمل فى إنشاء مشروعات جامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأكد الوزير على أهمية هذه الجامعات باعتبارها تمثل نموذجا للجامعات الحديثة، مشيرًا إلى أنها سوف تكون صرحًا علميًّا مميزًا على مستوى مصر والشرق الأوسط.



