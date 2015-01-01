"مكافحة الشائعات" تكشف حقيقة كسوف الشمس وتعامد القمر على الكعبة المشرفة

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، حقيقة ما يتداول عن كسوف كلي للشمـس يوم الجمعة القادم مع تعامد القمر على الكعبة.

وأكدت الهيئة، عدم صحة هذه الأنباء إذ أنها إشاعة كاذبة تتكرر سنوياً منذ عام 2013.